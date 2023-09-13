BETAV üniversite öğrencilerine 9 ay süreyle 2 bin TL burs

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV), öğrencilere 9 ay boyunca 2 bin TL burs verecek.

Bitlis'te 1987 yılında kurulan ve her yıl üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlayan BETAV, bu yıl da 9 ay süreyle 2 bin TL burs vereceğini açıkladı. Bitlis'in eğitiminde büyük rol üstlenen ve her yıl yüzlerce öğrenciye burs imkanı sağlayan BETAV yöneticileri, 4 yıllık üniversiteleri kazanmış, Bitlis doğumlu adayların öncelikli olduğunu açıkladılar. Başvuru şartlarını sıralayan BETAV Bitlis Şube Sekreteri Betül Çakırer Yoldaş, özellikle tıp fakültesi ve teknik bölümleri kazanmış öğrencilerin öncelikli olduğunu belirterek, "Geri ödemeli olarak verilecek burslarda adayın kendisinin veya ebeveynlerinin Bitlis doğumlu olması şartını arıyoruz. Maddi şartlarının eğitimi karşılamaya yeterli olmayanlar da burs verilecekler arasında yer alıyor. Ayrıca yurt içinde 4 yıllık devlet üniversitesi kazanmış olmaları, BETAV bursundan başka bir kardeşinin burs almamış olması aradığımız şartlar arasında. Bu temel imkanlara uyan öğrenciler arasındaki seçimde ise öncelik tıp ve teknik bölümleri kazanan öğrencilere verilmektedir. Seçimlerde dikkate alınan bir diğer kriter ise öğrencinin mezun olduğu okuldaki ve üniversite giriş sınavındaki başarısıdır" dedi.

Başvuruların 7 Eylül 2023 tarihinde başladığını hatırlatan Yoldaş, 9 Ekim 2023 Cuma günü sona ereceğini, başvuruların "https://microfon.co" adlı internet sitesi üzerinden alınacağını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)