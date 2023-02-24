Betim Halimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Betim Halimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Betim Halimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Betim Halimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Betim Halimi 28 Şubat 1996 tarihinde Pozheran şehrinde doğmuştur. 2,04 m boyundadır. Kosova,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Betim Halimi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Betim Halimi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kukësi futbol takımında oynamaktadır. FK Kukësi takımına 26 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Betim Halimi'nin FK Kukësi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Betim Halimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Betim Halimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Betim Halimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Betim Halimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında FC Drita

7 Temmuz 2016 yılında KF Hajvalia

1 Ocak 2017 yılında FC Drita

7 Temmuz 2018 yılında JK Trans Narva

27 Şubat 2019 yılında Olimpik Donetsk

10 Ağustos 2021 yılında FC Prishtina

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

26 Kasım 2022 yılında FK Kukësi

Betim Halimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Betim Halimi şuan FK Kukësi takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Betim Halimi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kosova takımında 12 numaralı formasıyla 11 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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