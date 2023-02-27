Betim Haxhimusa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Betim Haxhimusa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Betim Haxhimusa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Betim Haxhimusa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Betim Haxhimusa 14 Nisan 1992 tarihinde Ferizaj şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Betim Haxhimusa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AS-M yapmaktadır. Betim Haxhimusa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Ferizaj futbol takımında oynamaktadır. KF Ferizaj takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Betim Haxhimusa'nin KF Ferizaj ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Betim Haxhimusa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Betim Haxhimusa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Betim Haxhimusa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Betim Haxhimusa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında KF Ferizaj

1 Temmuz 2014 yılında FC Prishtina

15 Temmuz 2015 yılında SC Gjilani

1 Temmuz 2018 yılında FC Drita

1 Temmuz 2022 yılında KF Ferizaj

Betim Haxhimusa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Betim Haxhimusa şuan KF Ferizaj takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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