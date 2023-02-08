Betinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Betinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Betinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Betinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Betinho 4 Nisan 1992 tarihinde Apeú şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Roberto Pimenta Vinagre Filho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Betinho Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Betinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Chapecoense de Futebol futbol takımında oynamaktadır. Associação Chapecoense de Futebol takımına 4 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Betinho'nin Associação Chapecoense de Futebol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Betinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/btinhobf/

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Betinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Betinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Betinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Betinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2012 yılında Tombense

1 Ağu 2013 yılında Madureira-RJ

1 Kasım 2013 yılında Tombense

1 Ocak 2014 yılında América-MG

1 Mayıs 2014 yılında Tombense

25 Ocak 2016 yılında Mirassol-SP

9 Mayıs 2016 yılında Tombense

26 Ocak 2017 yılında Atlético-GO

31 Mayıs 2017 yılında Tombense

5 Haziran 2017 yılında Guarani

31 Aralık 2017 yılında Tombense

8 Ocak 2018 yılında Figueirense FC

31 Aralık 2019 yılında Tombense

24 Ocak 2020 yılında Sport Recife

28 Şubat 2021 yılında Tombense

19 Mart 2021 yılında Sport Recife

4 Mart 2022 yılında Chapecoense

Betinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Betinho şuan Associação Chapecoense de Futebol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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