Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Teknisyeni görev tanımı nedir, Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Teknisyeni ne iş yapar, Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Teknisyeni Tanımı;

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Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Teknisyeni Maaşları

Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3112.47

Meslek Adı :

Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Teknisyeni

Grup Bi3lgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Teknisyenliği, inşaatların, imalat tekniğine uygun ve kaliteli olarak yapılabilmesi için, yapının inşası sürecinde çeşitli numuneler alarak agrega, çimento, taze beton, sertleşmiş beton, malzeme, zemin, hidrolik deneylerini laboratuvar ortamında inşaat mühendisi ve inşaat teknikeri gözetimi altında yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Teknisyeni , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planı yapmak, b) Kullanılan hammaddelerin uygunluğunu kontrol etmek,

c) Zeminin inşaatı taşımaya uygun olup olmadığını tespit etmek,

d) Beton için uygun kum çakıl ve çimento hesaplarını yapmak,

e) Örnek beton üretimini gerçekleştirmek,

f) Üretilmiş betonların niteliğini test etmek,

g) Test örnekleri almak, uygulamalar yapmak,

h) Laboratuvarda kullandığı alet ve makinelerin temizliğini ve bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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