Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Teknisyeni Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 3112.47



Meslek Adı : Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Teknisyeni

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri



Meslek Birim Grubu : İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Tanımı : Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Teknisyenliği, inşaatların, imalat tekniğine uygun ve kaliteli olarak yapılabilmesi için, yapının inşası sürecinde çeşitli numuneler alarak agrega, çimento, taze beton, sertleşmiş beton, malzeme, zemin, hidrolik deneylerini laboratuvar ortamında inşaat mühendisi ve inşaat teknikeri gözetimi altında yapan kişidir.



Görev ve İşlem Basamakları :Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Teknisyeni , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planı yapmak,

b) Kullanılan hammaddelerin uygunluğunu kontrol etmek,

c) Zeminin inşaatı taşımaya uygun olup olmadığını tespit etmek,

d) Beton için uygun kum çakıl ve çimento hesaplarını yapmak,

e) Örnek beton üretimini gerçekleştirmek,

f) Üretilmiş betonların niteliğini test etmek,

g) Test örnekleri almak, uygulamalar yapmak,

h) Laboratuvarda kullandığı alet ve makinelerin temizliğini ve bakımını yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı mesleği için “7422.01” kod olarak kullanılır iken Plastik Çamur ve Alçı Şekillendirme İşçisi mesleği için “8181.64” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi Teknisyeni Meslek Kodu “3112.47” olarak belirlenmiştir.