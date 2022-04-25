Beton Direk Kalıp Açma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Beton Direk Kalıp Açma İşçisi görev tanımı nedir, Beton Direk Kalıp Açma İşçisi ne iş yapar, Beton Direk Kalıp Açma İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Beton Direk Kalıp Açma İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Beton Direk Kalıp Açma İşçisi Tanımı;

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Beton Direk Kalıp Açma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Beton Direk Kalıp Açma İşçisi Maaşları

Beton Direk Kalıp Açma İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Beton Direk Kalıp Açma İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Beton Direk Kalıp Açma İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7114.02

Meslek Adı :

Beton Direk Kalıp Açma İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Beton Dökme, Beton Perdahlama Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kalıplara dökülen beton direkleri buhar yardımı ile kurutan, kalıpları açan ve dökülen beton direkleri kalıplardan çıkaran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Beton Direk Kalıp Açma İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Buhar hortumunu buhar musluğuna takmak,

b) Hortumun diğer ucunu, kum havuzunda dinlendirilmeye bırakılan kalıp içindeki direğin içine sokmak ve tahta takozlarla hortumun etrafını döşeyerek hortumun direk içinden dışarıya çıkmasını önlemek,

c) Buhar vanasını açarak direk içine buhar göndermek,

d) Kurutulan direğin ölçülerine göre belirli bir müddet beklemek,

e) Bekleme anında sık sık kalıbın ısınıp ısınmadığını eli ile kontrol etmek,

f) Kalıp ısınmaya başladığı anda buharı kesmek ve direği dinlendirmeye bırakmak,

g) Direği kalıp içinden çıkarmak için çekiçle vurarak kalıp anahtarlarını açmak,

h) Vinç operatörüne talimat vererek kalıbın üst parçasını kaldırtmak ve alt kalıp parçası üzerindeki direği yuvarlayarak kalıp içinden zemine indirmek,

i) İş bitiminde kısmının temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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