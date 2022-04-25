Beton Direk Kalıp Hazırlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Beton Direk Kalıp Hazırlama İşçisi görev tanımı nedir, Beton Direk Kalıp Hazırlama İşçisi ne iş yapar, Beton Direk Kalıp Hazırlama İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Beton Direk Kalıp Hazırlama İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Beton Direk Kalıp Hazırlama İşçisi Tanımı;

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Beton Direk Kalıp Hazırlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Beton Direk Kalıp Hazırlama İşçisi Maaşları

Beton Direk Kalıp Hazırlama İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Beton Direk Kalıp Hazırlama İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Beton Direk Kalıp Hazırlama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Beton Dökme, Beton Perdahlama Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli el aletleri ve metal işleyen tezgahlar kullanarak imalatta kullanılacak beton direk kalıplarını hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Beton Direk Kalıp Hazırlama işçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hazırlanacak kalıpların iskeletini meydana getirmek üzere roleden çıkan sac parçalarını tezgaha yerleştirmek,

b) Kaynakçılara talimat vererek parçaları kaynak yaptırmak,

c) Vinç yardımı ile tezgah üzerinde duran kalıbı çevirmek,

d) Mastarları kalıp aralarına yerleştirerek kalıbın ve kalıp kapağının iç gönyesini ölçmek,

e) Kalıba takacağı köşebentleri istenilen ölçülerde kesmek ve kesilen köşebentleri açma tezgahında açmak,

f) Açılan köşebentleri kalıba takmak ve kaynak ile tutturmak,

g) Kalıba takılacak flanjları (kalıpların deforme olmaması için kaynak yerlerine takılan kavisli demir) çekiç yardımı ile düzeltmek ve numaralamak,

h) Verilen numaralara göre flanjların kalıba kaynatılması için ilgili işçiye talimat vermek,

i) Kalıp kapağını kalıp üzerine kapatmak,

j) Kapağın açılıp kapanmasını sağlamak üzere kelepçeleri köşebentlere göre hizalamak ve kaynakla tutturulmasını sağlamak,

k) Kalıp içindeki kaynak izlerini taş motoru kullanarak temizlemek,

l) Kalıp kapağının iyi oturması için köşebentlerin sırt kısmını keski ve çekiç kullanarak tesviye etmek, kullandığı teçhizatın bakım ve temizliğini yapmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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