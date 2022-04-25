Beton Direk Ve Travers Demiri İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Beton Direk Ve Travers Demiri İşçisi görev tanımı nedir, Beton Direk Ve Travers Demiri İşçisi ne iş yapar, Beton Direk Ve Travers Demiri İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Beton Direk Ve Travers Demiri İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Beton Direk Ve Travers Demiri İşçisi Tanımı;

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Beton Direk Ve Travers Demiri İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Beton Direk Ve Travers Demiri İşçisi Maaşları

Beton Direk Ve Travers Demiri İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Beton Direk Ve Travers Demiri İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Beton Direk Ve Travers Demiri İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7114.03

Meslek Adı :

Beton Direk Ve Travers Demiri İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Beton Dökme, Beton Perdahlama Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Beton direk ve travers imal eden fabrikalarda demir iskeletler hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Beton Direk ve Travers Demiri İşçisiişletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Projeye göre beton direk ve travers imalinde kullanacağı demirleri ölçmek ve işaretlemek,

b) İşaretlenen demirleri makinede kesmek veya bükmek,

c) Demirleri tellerle örgü biçiminde birleştirmek,

d) Örgünün halka çapına ve boyuna göre takılacak spiralin ucunu izolatöre takmak ve gevşek olmaması için spirali çekerek sıkmak,

e) İşlemi biten demir iskeleti kalıba koymak,

f) Makinenin bıçaklarını bileyliyebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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