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  3. Beton mikserinin altına sıkışan kadın bilincini kaybetti!

Beton mikserinin altına sıkışan kadın bilincini kaybetti!

Ümraniye'de karşıdan karşıya geçmek isteyen genç kadın dönüş yapmakta olan beton mikseri aracını fark etmedi. Aracın sürücüsü de genç kadını fark etmeyince yaya, arabanın altında kaldı. Olay sonucu yaralı kadının bilinci kapandı.

Beton mikserinin altına sıkışan kadın bilincini kaybetti!

Ümraniye'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kadın sokağa giriş yapmaya çalışan beton mikserini fark etmedi. Aracın sürücüsünün de genç kadını fark etmemesiyle meydana gelen kazada, genç kadın beton mikserinin altında kaldı. 

BACAKLARI SIKIŞTI

Talihsiz kazada genç kadının bacakları beton mikserinin altına sıkıştı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar genç kadını kurtarmaya çalıştı. 

Beton mikserinin altına sıkışan kadın bilincini kaybetti

BİLİNCİ KAPANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri meydandaki güvenlik önlemini sağlarken kaza nedeniyle bilinci kapanan genç kadını, sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı.

Kaza anı görüntüleri, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 

Kaza esnasında olay yerinde bulunan bir esnaf, “Biz olayı çığlık sesleri kopunca fark ettik. Gördüğüm kadarıyla kadın kaza sonrası şuurunu kaybetti. Beton mikserinin ikinci tekeri kadının bacağını altına almıştı. Şoföre talimatlar vererek kadını sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştık. Sonrasında ambulans geldi ve kadını hastaneye kaldırdı” dedi.

Beton mikserinin altına sıkışan kadın bilincini kaybetti

Beton mikserinin altına sıkışan kadın bilincini kaybetti

(İHA)

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