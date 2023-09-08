Beton parke kilit taşı üretim tesisi hizmete açıldı

Çorum Belediyesinin Beton Parke Kilit Taşı Üretim Tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz'ın da katıldığı törene çok sayıda davetli katıldı.

Çorum Belediyesi parke ve bordür üretim tesisi kurdu. Kaldırım ve parklarda kullanılan renkli kilit parke taşı artık Çorum Belediyesi tarafından üretilecek. Tesisin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiyesinde gerçekleşen açılışa AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, AK Parti Merkez ilçe ve kadın kolları teşkilat yöneticiler, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tesiste çeşitli ebat ve renklerde kilit parke ve bordür taşı üretiminin yanı sıra beton blok üretiminin de yapılacağını vurguladı. Başkan Aşgın, "Böylece Çorum Belediyesi kilit parke ve bordür taşı temininde önemli oranda maddi tasarruf sağlanmış olacak" dedi.

Üst yapı çalışmalarında maliyet azaldı

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, şehrimizi daha modern hale getirmek için aşkla çalışmaya devam ettiklerini dile getirerek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana şehrimizin dört bir yanında önemli yatırımlar ve hizmetler yapıyoruz. Bu çalışmaları kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, tek bir kuruşunu boşa harcamadan yapmaya özen gösteriyoruz. Çalışmalarımızda maliyetleri düşürmek için mümkün olduğunca üretimlerimizi kendi tesislerimizde yapmanın gayreti içerisindeyiz. Parke ve bordür üretim tesisimizi de bu amaç doğrultusunda kurmuş bulunmaktayız. Kurduğumuz tesisle renkli parke taşlarımızı ve bordür taşlarımızı kendimiz üretiyoruz. Yeni sistem, tam otomatik makinemizin ürettiği parke taşları ile üstyapı maliyetlerimizi azaltarak belediyemize önemli bir katkı sağlamış olduk" şeklinde konuştu.

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Aşkla çalışmaya, bu şehri ilmek ilmek dokumaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Aşgın, "Hangi güzel hizmetin altına imzamızı atıyorsak bunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştiriyoruz. Bir ressam gibi, bir şair gibi bu şehri güzelleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Yılmaz'dan Başkan Aşgın'a övgü

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz da konuşmasında Çorum Belediyesi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın gayretli çalışmalarından övgüyle söz etti. Çorum Belediyesi'nin kendi kurduğu tesiste üst yapı malzemesi üreterek maliyeti azalttığını ve belediye kaynaklarını koruduğunu ifade eden Yılmaz, tesisin Çorum'a hayırlı olmasını temenni etti.

"Seçimlere dolu dizgin hazırlanıyoruz"

Önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Yusuf Ziya Yılmaz, "Bizim temel felsefemiz hizmet belediyeciliği ve gönül belediyeciliğidir. İnsan odaklı hizmetler yapıyoruz. 31 Mart 2024 seçimlerine dolu dizgin hazırlanıyoruz. Yerel seçimlerde AK Parti yeni başarı öykülerini Allah'ın izniyle yazmaya devam edecek. AK Parti'de olmayan belediyeleri de yeniden kazanarak seçimlerde yeni bir başarı öyküsü yazacağız" ifadelerini kullandı.

"Belediye başkanımıza destek olmak için geldik"

Yılmaz, "Bizde Ankara'dan sabah çıktık bir ekip halinde belediye başkanımıza destek olmak, il yönetim kurulu üyeleri, il başkanımız, ilçe belediye başkanlarımıza destek olmak için buraya geldik. Bu hizmetlerimizin arka planında il teşkilatlarımız, milletvekillerimiz vardır. Belediye başkanımız teşkilatlarımızdan aldığı güçle bu hizmetleri yerine getiriyor. Belediye başkanımıza destek olan bütün Çorumlu hemşerilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)