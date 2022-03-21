Beton Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Beton Teknikeri görev tanımı nedir, Beton Teknikeri ne iş yapar, Beton Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Beton Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Beton Teknikeri Tanımı;

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Beton Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Beton Teknikeri Maaşları

Beton Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Beton Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Beton Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3112.11

Meslek Adı :

Beton Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Hazır beton santralleri veya beton laboratuarlarında , hazır beton üretimini, kalite kontrolünü ve test işlemlerini gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Beton Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemeleri ile kalite gerekliliklerine uygun olarak iş akışını düzenlemek,

b) Beton karışımında kullanılan hammaddelerin uygunluğunu kontrol etmek,

c) Beton santralleri ya da beton laboratuarlarında uygun kum-çakıl ve çimento karışımını hazırlamak,

d) Hazırlanan bu karışımdan istenilen her farklı sınıfta beton için tasarım yapmak,

e) Beton üretimini gerçekleştirmek,

f) Üretilmiş betonların niteliğini test etmek,

g) Şantiye uygulamalarında, çalışmaların iş programlarına uygun olarak yürütülmesi konusunda inşaat mühendisine yardımcı olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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