Beton Tesis Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Beton Tesis Şefi görev tanımı nedir, Beton Tesis Şefi ne iş yapar, Beton Tesis Şefi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Beton Tesis Şefi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Beton Tesis Şefi Tanımı;

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Beton Tesis Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 Beton Tesis Şefi Maaşları

Beton Tesis Şefi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Beton Tesis Şefi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Beton Tesis Şefi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3112.43

Meslek Adı :

Beton Tesis Şefi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : Hazır beton üretimine ait süreçleri planlayan, uygulanmasını sağlayan, kontrol eden ve sorumlu olduğu personeli sevk ve idare eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Beton Tesis Şefi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Betonun kalite kontrol ve sevkiyat aşamalarını kontrol etmek,

b) Stokları takip etmek,

c) Girdi-hammadde kontrolü ve planlamasını yapmak,

d) Üretim aşamasının standartlara uygun olarak yapılmasını sağlamak,

e) Üretim sonrası kalite kontrol ve sevkiyat planlaması yapmak vb. görevleri yerine getirmek.

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