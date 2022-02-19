Beton Ve Betonarme Kalıpçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Beton Ve Betonarme Kalıpçısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Beton Ve Betonarme Kalıpçısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Beton Ve Betonarme Kalıpçısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Beton Ve Betonarme Kalıpçısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Beton Ve Betonarme Kalıpçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Beton Ve Betonarme Kalıpçısı Maaşları

Beton Ve Betonarme Kalıpçısı maaşı ortalama olarak aylık 8450_TL'dir. En düşük Beton Ve Betonarme Kalıpçısı maaşı 7150_TL, En yüksek ise 9750_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Beton Ve Betonarme Kalıpçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7114.11

Meslek Adı :

Beton Ve Betonarme Kalıpçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Beton Dökme, Beton Perdahlama Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Beton dökmek için ahşap, plastik veya metalden kalıplar hazırlayan, kalıpları inşaat alanında projeye uygun yerlere yerleştirerek, betonu kalıba döken kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Beton Ve Betonarme Kalıpçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapının planını incelemek, ip iskelesini ve aksları çakmak,

b) Kalıp yapacağı tahta, plastik veya metal levhaları işaretlemek, kalıbı vida ve çivi ile monte etmek,

c) Hazırladığı kalıbı, yapılacak binanın uygun yerlerine yerleştirmek,

d) Betonu kalıba dökmek,

e) Beton kuruduktan sonra kalıbı sökmek,

f) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,

g) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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