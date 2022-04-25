Betonarme Demircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Betonarme Demircisi görev tanımı nedir, Betonarme Demircisi ne iş yapar, Betonarme Demircisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Betonarme Demircisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Betonarme Demircisi Tanımı;

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Betonarme Demircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Betonarme Demircisi Maaşları

Betonarme Demircisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Betonarme Demircisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Betonarme Demircisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7114.04

Meslek Adı :

Betonarme Demircisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Beton Dökme, Beton Perdahlama Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Betonarme Demircisi, projedeki ölçü ve şekillerde demir hazırlama, kalıp üzerine döşeme ve bağ atma işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Betonarme Demircisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Projeyi incelemek,

b) Demir ihtiyacını tesbit etmek,

c) Demirleri kesmek,

d) Etriye yapmak,

e) Pilye yapmak,

f) Kolon demiri döşemek,

g) Perde demiri döşemek,

h) Kiriş demiri döşemek,

i) Temel demiri döşemek,

j) Döşeme demiri döşemek,

k) Merdiven demiri döşemek,

l) Demire bağ atmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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