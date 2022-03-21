Betonarme Yapı Sistemleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Betonarme Yapı Sistemleri Teknisyeni görev tanımı nedir, Betonarme Yapı Sistemleri Teknisyeni ne iş yapar, Betonarme Yapı Sistemleri Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Betonarme Yapı Sistemleri Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Betonarme Yapı Sistemleri Teknisyeni Tanımı;

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Betonarme Yapı Sistemleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Betonarme Yapı Sistemleri Teknisyeni Maaşları

Betonarme Yapı Sistemleri Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Betonarme Yapı Sistemleri Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Betonarme Yapı Sistemleri Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3112.34

Meslek Adı :

Betonarme Yapı Sistemleri Teknisyeni Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Betonarme demir bükme ve bağlama, ahşap kalıp imalat ve montaj, tünel kalıp montajı, duvar yapımı, kazı, tahkimat ve çizimleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Betonarme Yapı Sistemleri Teknisyeni; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: Betonarme kalıplar yapmak

a) Betonarme donatılar yapmak,

b) Duvar imalatı yapmak,

c) Kazı ve tahkim işleri yapmak,

d) Betonarme yapı sistem meslek resimlerini çizmek,

e) Bina ve yerleşim rölövesi yapmak,

f) Yapı maliyet hesapları yapmak,

g) Yapı statik hesapları yapmak,

h) Deprem uygulaması yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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