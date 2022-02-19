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Betonarmeci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Betonarmeci maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Betonarmeci iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Betonarmeci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Betonarmeci maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Betonarmeci pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Betonarmeci nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Betonarmeci olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Betonarmeci Maaşı Ne Kadar? 2022 Betonarmeci Maaşları

Betonarmeci maaşı ortalama olarak aylık 8350_TL'dir. En düşük Betonarmeci maaşı 7050_TL, En yüksek ise 9650_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Betonarmeci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Betonarmeci İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7114.05

Meslek Adı :

Betonarmeci

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar Meslek Alt Ana Grubu : İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Beton Dökme, Beton Perdahlama Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Betonarme binalar ve binaların sütun, kiriş, döşeme ve duvar gibi bölümlerini inşa eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Betonarmeci (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Plan ve özellikleri incelemek,

b) Kalıpları uygun durumda birleştirmek ya da kurmak ve sabitlemek,

c) Demir çubuk ve ağları kesmek, düzeltmek, birleştirmek ve kalıpta bağlamak,

d) Betonu elle ya da beton karıştırıcı da hazırlamak ya da yardımcısına hazırlanmış beton getirmesini işaret etmek,

e) Betonu kalıba dökmek, dağıtmak, sıkıştırmak ya da vibrasyon makinesi ile düzeltmek,

f) Beton yüzeyini düzeltmek ve perdahlamak, beton kuruduğunda kalıbı sökmek ve pürüzlü köşeleri perdahlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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