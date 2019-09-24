Betül Demir: 32.katta sallandım

Marmara Denizi'nde meyadana gelen depremi çoğu kişi hissetti. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Marmara Denizi'nde iki deprem meydana geldi. İlk deprem Avcılar açıklarında 2.5 şiddeti ile kaydedilirken ikinci deprem ise Silivri açıklarında 4.7 şiddetinde yaşandı. Ebru Polat ve Betül Demir'den de paylaşım geldi.

"ALLAH BETERİNDEN KORUSUN"

Polat, "Depremi bir tek ben hissetmişim sanırım" derken Betül Demir, "32. katta iyi sallandım Allah beterinden korusun" paylaşımını yaptı.

MAL VE CAN KAYBI YOK

Vatandaşların panik yaşadığı deprem, İstanbul'un çoğu ilçesinde hissedilirken can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.