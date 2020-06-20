BEÜ 2020-2021 eğitim öğretim yılına yeni bölüm ve programlarla giriyor

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) 2020-2021 eğitim öğretim yılına yeni bölüm ve programlarla girmeye hazırlanıyor.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, üniversitenin eğitim kalitesini yükseltmeye dönük çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirtti. Yapılan çalışmalar neticesinde BEÜ'de bu yıl, ilk kez Bağımsız Tarih Doktora Programı ile birçok yeni lisansüstü program açılacağını ifade eden Rektör Yardım, "Ayrıca 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibariyle Fakülte ve Meslek Yüksekokullarımızda (MYO) yeni açılan birçok bölüm ve programa öğrenci alınacak" dedi.

"Belli başlı üniversitelerde bulanan Bağımsız Tarih Doktora Programı dâhil birçok lisansüstü program açılacak"

Rektör Yardım, BEÜ'de yeni bölüm ve programların açılması teklifinin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilmesi ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde bu yıl ilk kez Bağımsız Tarih Doktora Programı açılacağını belirterek, "Lisansüstü programlar dâhilinde yine bu yıl içerisinde ilk kez Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı, Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı, İşletme Tezli ve İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Kamu Yönetimi Tezli ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programları açılıyor" dedi.

"Güzel Sanatlar Fakültesi hızla büyüyor"

Rektör Yardım, üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesinin hızla büyümeye devam ettiğini de vurgulayarak "Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki Resim Bölümü'ne ilk kez Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacak. Geçen yıl Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ile Sinema -Televizyon Bölümü'ne öğrenci alımı gerçekleşmişti. Yapılan çalışmalar neticesinde birçok yeni açılan programa ilk kez öğrenci alımı gerçekleştirileceği belirtildi. Yeni açılan programlar, doluluk oranları oldukça yüksek programlar olması yönüyle dikkat çekiyor" diye konuştu.

"Tatvan Meslek Yüksekokulu birçok programa kavuştu"

Üniversitenin Tatvan MYO bünyesinde gelecek vadeden birçok programa kavuştuğunu ifade eden Rektör Yandım, bu yıl itibariyle Tatvan MYO bünyesinde Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı açılarak bu programa ilk kez öğrenci alınacağını söyledi. Rektöre Yandım, ayrıca yine bu yıl itibariyle Tatvan MYO bünyesinde Elektronik Teknolojisi, Gıda Teknolojisi ve Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programlarına öğrenci alımının da gerçekleştirileceğini kaydetti.

2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenci alacak olan Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı Türkiye'de sayılı üniversitelerde bulunduğunu ifade eden Rektör Yardım, "Bunun yanı sıra açılan programlar, doluluk oranları oldukça yüksek programlar olması yönüyle de öne çıkıyor. Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Makine Programı ve Mimari Restorasyon Programına öğrenci alınacak. Üniversitemiz Ahlat Meslek Yüksekokulu bünyesinde kısa zaman önce Seramik ve Cam Tasarımı Programı açıldı. Bu programa bu yıl itibariyle ilk kez öğrenci alımı gerçekleştirilecek. Öte yandan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Çevre Sağlığı Programı'na ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programına da öğrenci alınacak. Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programına ilave olarak birçok bölüme öğrenci alınmasının kabul edildiğini ve yeni bölüm ve programların açılması konusunda çalışmalara devam ediliyor" dedi.

Yapılan çalışmaların BEÜ'ye ve Bitlis'e hayırlı olmasını dileyen Rektör Prof. Dr. Yardım, yeni bölüm ve programlar açarken Türkiye'nin, bölgenin ve Bitlis'in ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte ve öğrencilerin ilgi gösterdiği meslek dalları olmasını dikkate aldıklarını ifade etti.

Kaynak: İHA