BEÜ bilimsel araştırmalarına TÜBİTAK’tan destek

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Alexey Yanchukov tarafından sunulan TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) 1001 Projesi, kurum tarafından onaylanarak desteklenmeye hak kazandı.

2019 yılı birinci döneminde Türkiye çapında sunulan 2 bin 226 adet 1001 projesi arasında desteklemeye değer görülen 271 projeden birisi olan "Kör Farelerin (Spalax ve Nannospalax) Tüm Yayılış Alanında Tüm Genom Kapsamında Türleşmelerinin ve Adaptif Yayılışının Filogenetik Tarihi" başlıklı projede; BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Sözen ve Öğr. Üyesi Dr. Faruk Çolak ile Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ferhat Matur ve Boğaziçi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Raşit Bilgin araştırmacı olarak görev alıyor.

Proje kapsamında kör farelerin iki cinsinin (Spalax ve Nannospalax) dünyadaki bütün yayılış alanından sağlanacak DNA örnekleri ile filogenisi ve farklı kromozomal formlar arasındaki sistematik ilişkiler araştırılacak. Proje konusu cinsin, bütün dünyada yayılışını kapsamasından dolayı çalışmaya, kör farelerin yayılış bölgelerinden 10'dan fazla ülke ve bu ülkelerden yine 10 kadar bilim insanının katılımı da sağlanacak. Araştırma bu alanda dünyada şu anda gerçekleştirilen en geniş kapsamlı çalışma olup projeden çıkacak yayınların etki faktörünün oldukça yüksek olması ve gelecekte bu alanda yapılacak bilimsel yayınlarda çok sayıda atıf alması öngörülüyor.

Süresi üç yıl olan proje, bir doktora bursu ve bir doktora sonrası araştırmacı bursu desteği alıyor. Desteklenen bu proje, hem laboratuvarın araştırma altyapısını geliştirecek, hem de doktora ve doktora sonrası bursları ile bu alanda yeni araştırmacılar yetiştirilmesine önemli katkılar sunacak. Proje, aynı zamanda sağlayacağı ulusal ve uluslararası katılımlar ile de araştırma ekibinin bağlantılarını güçlendirecek.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, TÜBİTAK destekli projelerin önemine değinerek, üniversitemizde yapılan akademik çalışmaların ekonomik ve toplumsal değere dönüştürülmesi, bilim dünyasına katkılar sunması amacıyla, bu tür bilimsel araştırma projelerine olan teşvik ve desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi. Rektör Çufalı, bilimsel araştırmalar sayesinde yeni bilgilerin üretilmesi, problemlerin çözülmesi amacıyla gerçekleşen bu projelerde akademisyenlerin özendirilip motive edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, projede emeği geçenleri tebrik etti.

Kaynak: İHA