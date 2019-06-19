BEÜ mezunları mesleklerine ilk adımı attı

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunları yemin ederek mesleklerine ilk adımı attı.

BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı döneminde mezun olan 388 Hemşirelik ile 70 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi için yemin töreni düzenlendi. Zonguldak Site Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen yemin törenine, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Prof. Dr. Seyfullah Kara, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevim Çelik, akademik-idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Dekan Prof. Dr. Sevim Çelik, eğitim süreleri boyunca verdikleri dersler, konferanslar, seminerler ve sosyal etkinlikler ile öğrencileri bilgi ve beceriler ile donatarak çağdaş, demokratik, özgürlükçü, yenilikçi bireyler ve meslek üyeleri olarak yetiştirmek gayretiyle çalıştıklarını söyledi.

Tören, öğrencilerin yemin etmeleri ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Kaynak: İHA