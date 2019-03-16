BEÜ Rektörü Yardım’ın 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Mesajı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yardım, mesajında şu ifadelere yer verdi. "Çanakkale, bin yıllık tarihimizin her anına damga vuran, istiklal ve istikbalimiz konusundaki kararlılığımızın, çok büyük fedakârlıklarla bir kez daha teyit edildiği yerdir. Çanakkale ruhu göstermiştir ki, dünyada bu necip milletin var oluş iradesini kıracak hiç bir güç yoktur. Azmin ve imanın teknolojiye galebe çaldığı tarihte eşine çok az rastlanan bu büyük destan, namusu bildiği vatanının ve milletinin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını vermeyi göze alan yüz binlerce kahramanın tarihimizi gururla taçlandırdığı bir kahramanlık destanıdır. Böyle kahraman bir neslin torunları olarak bugün, 104 yıl önce Çanakkale'de yazılan destanı ve o destanın tüm ebediyete intikal eden kahramanlarını hürmet, minnet ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA