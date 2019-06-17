BEÜ Uydu Görüntüleme Sistemleri Bilimsel Çalışmalarında Türkiye 4’üncüsü

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Web of Science "ın verilerine göre uydu görüntüleme sistemleri üzerine gerçekleştirilen bilimsel çalışmalarda Türkiye 4'üncüsü oldu.

Uluslararası bilimsel araştırmaların istatistik bilgilerini takip eden Web of Science veri tabanının 2014-2018 yılları arasındaki 5 yıllık verilerine göre BEÜ, "Uzaktan Algılama" ya da diğer bir deyişle "Uydu Görüntüleme Sistemleri" üzerine gerçekleştirilen bilimsel çalışmalarda Türkiye genelinde 4'üncülüğe yükseldi.

Uzaktan Algılama konusu, Geomatik Mühendisliği Bölümü'nün ilgi alanı dahilinde bulunduğundan, Öğretim Üyesi başına düşen araştırma sayısı dikkate alındığında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sıralamada 1'inci duruma yükseliyor.

Kaynak: İHA