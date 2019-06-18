BEÜ yeni açılan 2 bölüm 12 programa 530 öğrenci alacak

BEÜ bünyesinde açılan 2 Bölüm ve 12 Programa 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Toplamda 530 öğrenci alınacak.

Kaliteli eğitim ve uluslararasılaşmadan ödün vermeden büyümeye devam eden BEÜ, Yükseköğretim Genel Kuruluna sunduğu tekliflerin sonucunda 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren üniversite bünyesinde 2 bölüm ve 12 programa toplam 530 öğrenci alacak. Kabul edilen teklife göre; İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü 50, Devrek Adalet MYO Adalet Programı 80, Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 40, Alaplı MYO Gemi Makinaları İşletme Programı 30, Çaycuma Gıda ve Tarım MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı 40, Çaycuma MYO Sosyal Güvenlik Programı 40 kontenjan ile ilk kez öğrenci alırken; Alaplı MYO Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı 30, Elektronik Teknolojisi Programı 30, Makine Programı 30, Metalurji Programı 30, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 30, Devrek MYO İnternet ve Ağ Teknolojileri Programı 40, Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı 30, Kimya Teknolojisi Programı 30 kontenjan ile yeniden öğrenci alacak.

Bir yandan açılacak bölüm ve programlar için altyapı faaliyetlerini hızla yürüttüklerini, diğer yandan güçlü ve nitelikli bir akademik kadronun oluşması için çabaladıklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı; "Köklü geçmişi ve uluslararasılaşmada önemli çalışmalara imza atan Üniversitemiz açılan yeni bölüm ve programlarla hedeflerine daha emin adımlarla ilerliyor. Halen üniversitemizde 200'ün üzerinde bölüm ve programda öğrencilerimiz eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedirler. Farabi Kampüsünde yeni yapılan Kütüphane ve İlahiyat Fakültesi binalarının hizmete girmesiyle öğrencilerimiz daha rahat olanaklara kavuşmuş olacaklar. Çalışmalarımızı yürütürken ilçe kampüslerimizin ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduruyoruz. Öğrenci almaya başlayan Alaplı, Ereğli, Çaycuma ve Devrek'teki bölüm ve programlarla ilçe kampüslerimiz akademik faaliyetlerine daha güçlü bir şekilde devam edecektir. Öğrenci almaya başlayan bölüm programlarımızın hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: İHA