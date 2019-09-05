BEÜ’de bakım onarım çalışmalarında sona gelindi

BEÜ kampüslerinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı hazırlıkları kapsamında yapılan bakım onarım çalışmalarında sona gelindi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, her noktasında ve biriminde yapılan altyapı, çevre düzenlemesi, sosyal alan çalışmaları, binaların bakım, onarım ve boyama işlemleri ile yeni eğitim ve öğretim dönemi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Merkez Farabi Kampüsümüzde Maden Mühendisliği, Çevre - İnşaat Mühendisliği ve Mediko ile Eski Fen Edebiyat Fakültesi'nin çatıları yenilenerek ve Eski Fen Edebiyat Fakültesi'nin tuvaletlerinin mevcut kapasiteleri artırılıp engelliler için yeni tuvaletler yapıldı. Ayrıca fakültenin kimya laboratuvarları da onarılarak kantin ile fakülte ön girişini bağlayan toprak alan yeniden düzenlendi.

İbn-i Sina Sağlık Kampüsümüzde yapılan çalışmalarda ise binaların bakım onarım ve boyama işlemleri, çatılarının tadilatı yapılarak hem iç hem dış mekânlarında düzenlemeler gerçekleştirildi. Yeni eğitim ve öğretim dönemi hazırlıklarında İncirharmanı Kampüsümüzün yemekhanesi ve kantini ile Yabancı Diller Yüksekokulu'nun çatıları ve kalorifer tesisatları yenilenerek boyaları yapıldı.

Alaplı Meslek Yüksekokulumuzda yapılan çalışmalarda teras ve kapalı spor salonunun çatıları yenilerek öğrencilerin hizmetine hazır hale getirildi.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, "Her geçen yıl yükselen bir değer olma hedefiyle ilerleyen üniversitemiz, yapılan altyapı çalışmaları ve düzenlemelerle fiziki koşullarını daha da iyileştirerek 2019-2020 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Çevreye saygı bilinci ile şehrin ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunma hedefindeki Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilerimizin nitelikli eğitim almaları için çalışmaya devam edeceğiz. Buna bağlı olarak kampüslerimizde, akademisyenlerin ve öğrencilerin nitelikli bilimsel araştırmalar yapabilecekleri fiziki mekânları artırıp yenileyerek bilimin ve modern eğitimin tüm olanaklarını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA