BEÜ’de “Spor Psikolojisinden Sporda Psikoterapiye” konferansı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından "Spor Psikolojisinden Sporda Psikoterapiye" isimli konferans gerçekleşti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Topluluğu'nun düzenlemiş olduğu, Galatasaray Spor Kulübü Psikolojik Performans Danışmanı Mustafa Aydın'ın "Spor Psikolojisinden Sporda Psikoterapiye" isimli konferansı 18 Aralık Salı günü Ereğli Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Ereğli halkının ve öğrencilerin yoğun ilgi ve katılım gösterdiği konferansa, Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Timur Koparan, PDR Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Okan Bilgin, öğretim üyeleri ve öğretmenler katıldı.

Psikolojik Performans Danışmanı Aydın, spor psikoloğunun çalışma alanları, motivasyon, motor öğrenme, psikoterapi, sporcu ruh sağlığı konularında bilgi, deneyim ve gözlemlerini paylaştı. Futbolculara küçük yaşlardan itibaren ne tür eğitimler verildiğini fotoğraf ve videolarla anlattı. Öğretmen adayları ve Kdz. Ereğli halkıyla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Aydın, konferansın ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Doç. Dr. Timur Koparan, etkinliğe katıldığı ve öğretmen adaylarının gelişimine destek verdiği için Psikolog Mustafa Aydın'a teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti.

Kaynak: İHA