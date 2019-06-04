BEÜ’de yeni açılan bölüm ve programlara 460 öğrenci alınacak

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) bünyesinde yeni açılan 5 bölüm ve 8 programa 2019-2020 eğitim öğretim yılında toplamda 460 öğrenci alınacağı belirtildi.

Her geçen gün büyümeye devam eden Bitlis Eren Üniversitesi, bazı bölüm ve programlara öğrenci alınması konusundaki tekliflerin Yükseköğretim Genel Kurulunca kabul edildiğini duyurdu. 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibariyle fakülte ve meslek yüksekokullarında (MYO) yeni açılan 5 bölüm ve 8 programa toplamda 460 öğrenci alınacağı ifade edilen açıklamada, "2019-2020 eğitim öğretim yılı itibariyle fen-edebiyat fakültesi bünyesindeki İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne 60, matematik bölümüne 30 ve sosyoloji bölümüne 20, güzel sanatlar fakültesi bünyesindeki geleneksel Türk sanatları bölümüne 40 ve sinema -televizyon bölümüne 50, Adilcevaz MYO bünyesindeki bilgisayar programcılığı programına 30; Hizan MYO bünyesindeki adalet programına 50, sosyal bilimler MYO bünyesindeki iş sağlığı ve güvenliği programına 30, teknik bilimler MYO bünyesindeki tapu ve kadastro programına 30, ulaştırma ve trafik hizmetleri programına ise 30 öğrenci kontenjanı ayrıldı. Öte yandan 2018 yılında açılan Güroymak MYO da öğrencilerine kavuşuyor. YÖK'ün onay vermesiyle 2019-2020 eğitim öğretim yılında Güroymak MYO bünyesindeki basın ve yayıncılık programına 30, fotoğrafçılık ve kameramanlık programına 30 ve hukuk büro yönetimi ve sekreterliği programına 30 olmak üzere toplamda 90 öğrenci kontenjanı belirlendi. Böylece 2019-2020 eğitim öğretim yılında BEÜ'de yeni açılan bölüm ve programlara toplamda 460 öğrenci alınacak. Ayrıca kanık uygulamalı bilimler yüksekokulu bünyesindeki turizm işletmeciliği ve otelcilik bölümüne öğrenci alınması konusundaki çalışmalar devam ediyor" denildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ise, Bitlis Eren Üniversitesi ailesinin her geçen gün biraz daha büyüdüğünü söyledi. Açılan bölüm ve programlardan dolayı mutlu olduğunu belirten Yardım, üniversitenin büyümesi ve bu çeşitli bölüm ve programların açılmasının bir anlamda şehre katkı sunmak anlamına geleceğini ifade etti. Üniversite bünyesinde açılan bölüm ve programların tamamının çok nitelikli ve gözde olduğunu, doluluk oranları bakımından Türkiye'nin en önemli bölüm ve programları arasında yer aldığını aktaran Rektör Prof. Dr. Yardım, istihdam açısından da çok geniş imkânlara sahip bölüm ve programlar olduğunu söyledi.

Üniversitenin Bitlis'e değer katmaya devam ettiğinin altını çizen Yardım, Güroymak MYO bünyesi altındaki bölüm ve programlara öğrencilerin alınmasıyla Güroymak halkının yıllardır özlemini çektiği Güroymak Meslek Yüksekokuluna kavuştuğunu söyledi. Güroymak MYO'nun Güroymak'a hizmet noktasında olumlu yansımalarının olacağını ifade eden Yardım, atılan bu adımlarla Güroymak halkına hak ettikleri bayram hediyesini verdiklerini ve üniversite yönetimi olarak bunun mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA