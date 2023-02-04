Bevic Moussiti Oko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bevic Moussiti Oko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bevic Moussiti Oko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bevic Moussiti Oko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bevic Moussiti Oko 28 Ocak 1995 tarihinde Brazzaville şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Kongo,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bevic Selad Moussiti-Oko şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bevic Moussiti Oko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMA yapmaktadır. Bevic Moussiti Oko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Ajaccio futbol takımında oynamaktadır. AC Ajaccio takımına 10 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Bevic Moussiti Oko'nin AC Ajaccio ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bevic Moussiti Oko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/okobevic/

Bevic Moussiti Oko Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bevic Moussiti Oko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bevic Moussiti Oko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bevic Moussiti Oko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında US Lesquin

1 Temmuz 2015 yılında USL Dunkerque

1 Temmuz 2017 yılında AC Le Havre

3 Ocak 2019 yılında Quevilly Rouen

30 Haziran 2019 yılında AC Le Havre

1 Temmuz 2019 yılında Le Mans FC

10 Temmuz 2020 yılında AC Ajaccio

Bevic Moussiti Oko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bevic Moussiti Oko şuan AC Ajaccio takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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