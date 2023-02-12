Bevis Mugabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bevis Mugabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bevis Mugabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bevis Mugabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bevis Mugabi 1 Mayıs 1995 tarihinde Harrow şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Uganda,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bevis Kristofer Kizito Mugabi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bevis Mugabi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 366 Group yapmaktadır. Bevis Mugabi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Motherwell FC futbol takımında oynamaktadır. Motherwell FC takımına 12 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Bevis Mugabi'nin Motherwell FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Bevis Mugabi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/b_m321/

Bevis Mugabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bevis Mugabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bevis Mugabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bevis Mugabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Southampton U18

1 Temmuz 2013 yılında Southampton U21

5 Ağu 2016 yılında Yeovil Town

12 Eylül 2019 yılında Motherwell FC

Bevis Mugabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bevis Mugabi şuan Motherwell FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bevis Mugabi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fulham FC, Southampton FC

Uganda takımında 5 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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