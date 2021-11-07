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Bevliyeci ne demek, TDK'ya göre Bevliyeci kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bevliyeci kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Bevliyeci ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Bevliyeci nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Bevliyeci kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Bevliyeci ne demek, TDK'ya göre Bevliyeci kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bevliyeci ne demek? Bevliyeci TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bevliyeci kelimesi. Peki bevliyeci ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bevliyeci nedir, bevliyeci kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BEVLİYECİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bevliyeci kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bevliyeci kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ürolog

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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