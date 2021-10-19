Bey Armudu ne demek, TDK'ya göre Bey Armudu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bey armudu ne demek? Bey armudu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bey armudu kelimesi. Peki bey armudu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bey armudu nedir, bey armudu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BEY ARMUDU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bey armudu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bey armudu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İri, kokulu ve tatlı bir tür armut

