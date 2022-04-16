Beyaz Eşya Yedek Parça Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Beyaz Eşya Yedek Parça Satış Elemanı Tanımı;

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Beyaz Eşya Yedek Parça Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Beyaz Eşya Yedek Parça Satış Elemanı Maaşları

Beyaz Eşya Yedek Parça Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Beyaz Eşya Yedek Parça Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Beyaz Eşya Yedek Parça Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.08

Meslek Adı :

Beyaz Eşya Yedek Parça Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Her tür marka çamaşır makinesi, buzdolabı, şofben vb. beyaz eşya yedek parçaların satışı yapılan işyerlerinde malzemeyi müşteriye tanıtan, alıcılara bilgi veren ve satışını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Beyaz Eşya Yedek Parça Satış Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Beyaz eşya yedek parçalarını marka ve modellerine göre sınıflandırarak belirlenen raflara, raf gözlerine yerleştirmek,

b) Müşterinin isteği doğrultusunda yedek parçanın model ve markasını belirlemek,

c) Arızalı parçanın tarif edilmesi veya görülmesi suretiyle arızalı parçayı belirlemek,

d) Müşteriye parçanın teknik özellikleri, kullanılması ve satış şartları hakkında bilgi vermek

e) Müşterinin istediği yedek parçanın satışını yapmak,

f) Gerektiğinde satılan ürünün iade alınması ve değişim işlemlerini yapmak,

g) Satışı yapılan ürünlerin varsa garanti belgelerini doldurmak,

h) Eksilen, biten yedek parçalar için ilgililere bilgi vermek,

i) Çalışma alanın temizliğini yapmak,

j) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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