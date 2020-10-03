Beyaz Futbol sunucusu Ertem Şener'in görevi Onur Yıldız'a devretmesinin ardından Onur Yıldız, internet mecrasında Beyaz futbol sunucusu Onur Yıldız kimdir? Nereli? Kaç yaşında? başlığıyla bilgi alınmaya başlandı. Biz de bu konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.

Beyaz TV’de dün akşam saatlerinde flaş bir gelişme yaşanmıştı. Beyaz TV spor Müdürü görevini 7 yıldır sürdüren; Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarını sunan Ertem Şener, istifa etmişti. Şener’in ayrılığının ardından Beyaz TV’de Beyaz Futbol programını kimin sunacağı merak konusu oldu. Beyaz TV spor servisinde görev alan Onur Yıldız’ın spor müdürlüğüne getirildiği ve Ertem Şener’in yerine Beyaz Futbol programını sunacağı belirtildi.

ERTEM ŞENER'DEN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ertem Şener, "Kamuoyuna açıklamam; Gördüğüm lüzum üzerine Beyaz Tv ile bugün "KENDİ İSTEĞİMLE" yollarımı ayırdım. Beyaz Futbol ve Derin Futbol'a bundan sonraki yayın hayatında başarılar dilerim. Sn. Osman Gökçek'e 9 yıldır gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkürlerimi borç bilirim" ifadelerini kullanmıştı.

ONUR YILDIZ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Beyaz TV'nin youtube kanalında spor programı yapan Onur Yıldız'ın fazla bir ayrıntılı bilgiye rastlanmamaktadır.