1994 yılında ilk olarak İstanbul'da faaliyete giren 24 saat hizmet anlayışıyla, kendisine ulaşan istek şikayet ve görüşlerini değerlendirerek çözüm üreten Beyaz Masa Gerze'de faaliyete başladı.

Gerze Belediyesinden yapılan açıklamada, "Gerze Belediyesinin kurumsal kimlik altyapısını oluşturmak, şeffaf belediyecilik hizmetinin ön plana çıkması adına kurulan Beyaz Masa Çözüm Merkezi çağrı destek hizmeti ile ilçemizde vatandaşlara hizmet vermeye başlamıştır. Beyaz Masa kuruluş amacı itibariyle, belediyelerde en iyi hizmeti vermek adına, vatandaşlardan gelen sorun, öneri, şikayet ve yeni fikirlerin paylaşımlarının yapıldığı çağrı merkezidir. Vatandaş tüm sorun, şikayet ve önerilerini, Gerze Belediyesi hizmet binasında bulunan Beyaz Masa'yı sabah 08:00 ile gece 00:00 saatleri arayabilecek."ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA