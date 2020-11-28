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  3. Beyazıt Meydan'da korku dolu anlar! Otel inşaatında yangın çıktı

Beyazıt Meydan'da korku dolu anlar! Otel inşaatında yangın çıktı

Beyazıt Meydan'ında otel inşaatında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Beyazıt Meydan'da korku dolu anlar! Otel inşaatında yangın çıktı

Beyazıt Meydan Darphane sokakta bulunan bir otel inşaatında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Fatih, Beyazıt Meydanı Darphane Sokak'ta inşaat halindeki 6 katlı otelin çatısında saat 17.00 sıralarında bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatıdan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası otelin çatısında hasar oluştu. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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