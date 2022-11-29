Beyaz Saray: Biden'in Çin'deki protestoları yakından izlediğini açıkladı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Beyaz Saray günlük basın brifinginde ABD dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çin'deki göstericilere mesajının ne olduğunun sorulması üzerine Kirby, "Tüm dünyada barışçıl göstericilere mesajımız aynı, sorun yaşadıkları politikalar ya da yasalara karşı barışçıl protesto yapmak isteyen kişilerin toplanma hakkına izin verilmeli." yanıtını verdi.

PROTESTO YAPMAK İSTEYEN KİŞİLERİN TOPLANMA HAKKINA İZİN VERİLMELİ

Biden'ın bu konudaki duruşuna ilişkin ise Kirby, Biden'ın protestolara ilişkin düzenli brifing aldığını belirterek, "Biden, olan biteni yakından izliyor, biz de öyle. Biden, protestoların gayet farkında." ifadelerini kullandı.

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Kirby, Çin'deki protestoların şu anda ABD'nin tedarik zincirine doğrudan bir etkisi olmadığını da sözlerine ekledi.