Beyaz Saray: Biden'in Çin'deki protestoları yakından izlediğini açıkladı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin'de Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağına karşı düzenlenen protestoları yakından takip ettiğini söyledi.

YAYINLAMA
Google News
Beyaz Saray: Biden'in Çin'deki protestoları yakından izlediğini açıkladı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Beyaz Saray günlük basın brifinginde ABD dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çin'deki göstericilere mesajının ne olduğunun sorulması üzerine Kirby, "Tüm dünyada barışçıl göstericilere mesajımız aynı, sorun yaşadıkları politikalar ya da yasalara karşı barışçıl protesto yapmak isteyen kişilerin toplanma hakkına izin verilmeli." yanıtını verdi.

bghir.jpg

PROTESTO YAPMAK İSTEYEN KİŞİLERİN TOPLANMA HAKKINA İZİN VERİLMELİ

Biden'ın bu konudaki duruşuna ilişkin ise Kirby, Biden'ın protestolara ilişkin düzenli brifing aldığını belirterek, "Biden, olan biteni yakından izliyor, biz de öyle. Biden, protestoların gayet farkında." ifadelerini kullandı.

Kirby, Çin'deki protestoların şu anda ABD'nin tedarik zincirine doğrudan bir etkisi olmadığını da sözlerine ekledi.

KAYNAK: AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da otoyola giren deve trafiği birbirine kattı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da otoyola giren deve trafiği birbirine kattı
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çetelerin rehin aldığı 9 kişi kurtarıldı
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çetelerin rehin aldığı 9 kişi kurtarıldı
Elon Musk'tan yeni Twitter açıklaması "ifade özgürlüğünü kısıtlamasına" ilişkin şirket dosyaları yayımlayacak
Elon Musk'tan yeni Twitter açıklaması "ifade özgürlüğünü kısıtlamasına" ilişkin şirket dosyaları yayımlayacak
Meksika’da kaza yapan tır yoldan geçenler tarafından yağmalandı
Meksika’da kaza yapan tır yoldan geçenler tarafından yağmalandı
Son Haberler
Antalya'da düzenlenen panelde sıgorta sektörünün sorunları tartışıldı
Antalya'da düzenlenen panelde sıgorta sektörünün sorunları tartışıldı
Beyaz Saray: Biden'in Çin'deki protestoları yakından izlediğini açıkladı
Beyaz Saray: Biden'in Çin'deki protestoları yakından izlediğini açıkladı
Ferdun isminin anlamı nedir, Ferdun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ferdun isminin anlamı nedir, Ferdun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Halil İbrahim Yiğit biyografisi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Halil İbrahim Yiğit biyografisi
Özbekistan'da 21 kişinin öldüğü olaylarla ilgili dava başladı
Özbekistan'da 21 kişinin öldüğü olaylarla ilgili dava başladı
Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna üzerinden Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını azaltmayacak
Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna üzerinden Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını azaltmayacak
Çok Okunanlar
Meksika’da kaza yapan tır yoldan geçenler tarafından yağmalandı
Meksika’da kaza yapan tır yoldan geçenler tarafından yağmalandı
Beyaz Saray: Biden'in Çin'deki protestoları yakından izlediğini açıkladı
Beyaz Saray: Biden'in Çin'deki protestoları yakından izlediğini açıkladı
Ferdun isminin anlamı nedir, Ferdun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ferdun isminin anlamı nedir, Ferdun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Elon Musk'tan yeni Twitter açıklaması "ifade özgürlüğünü kısıtlamasına" ilişkin şirket dosyaları yayımlayacak
Elon Musk'tan yeni Twitter açıklaması "ifade özgürlüğünü kısıtlamasına" ilişkin şirket dosyaları yayımlayacak
Pekin'de, protestocular "karantina istemiyoruz", "özgürlük istiyoruz" sloganları attı
Pekin'de, protestocular "karantina istemiyoruz", "özgürlük istiyoruz" sloganları attı
İtalya'nın Tiren Denizi Ischia Adası'nda heyelan nedeni ile çok sayıda ev toprak altında kaldı
İtalya'nın Tiren Denizi Ischia Adası'nda heyelan nedeni ile çok sayıda ev toprak altında kaldı
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti