Beyaz Saray önünde protesto! PKK lehine sloganlar atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesi sırasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ermeni dernekleri ve PKK yandaşları Beyaz Saray önünde Türkiye karşıtı gösteri düzenledi.

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), öncülüğünde yaptıkları protestoya, Ermeni Gençlik Federasyonu ve Demokrasi İçin Amerikan Rojava Merkezi (ARCDEM) gibi gruplar ile PKK sempatizanları katıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ LEHİNE SLOGANLAR ATILDI

Bazı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının da desteklediği ve terör örgütü PKK lehine slogan atılan protestoda, Yunanistan ve Ermenistan bayraklarının da olması dikkati çekti.

Öte yandan, olay yerinde görüntü almaya çalışan AA muhabirleri ise PKK sempatizanları tarafından hakarete uğradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere dün ABD'nin başkenti Washington'a gelmişti.

Erdoğan ile Trump arasında yapılan görüşmede, Suriye konusunda varılan mutabakatın hangi ölçüde uygulandığı, ABD'nin yeni dönemde YPG/PKK ile ilişkisi ve iki ülke arasındaki ticari hacmi arttırmak konularının ele alındığı belirtildi.