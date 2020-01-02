Beyaz Saray Sözcü Yardımcısından Libya açıklaması

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Gidley, Erdoğan ile Trump arasındaki telefon görüşmesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Hogan Gidley'in açıklaması şu şekilde:

İki lider ikili ve bölgesel meseleleri ele aldı. Başkan Trump, dış müdahalelerin Libya'daki durumu karmaşık hale getirdiğine işaret etti. İki lider ayrıca Suriye'nin İdlib kentinde sivillerin korunması amacıyla tansiyonun düşürülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.