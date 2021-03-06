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  3. Beyaz Saray Sözcüsü Psaki açıkladı! Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki açıkladı! Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'in ilerleyen günlerde görüşme yapacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki açıkladı! Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu zamana kadar görüşme yapmaması dikkat çekerken Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, düzenlediği basın toplantısında bu konuya ilişkin soruyu yanıtladı. 

Biden'ın  araması gereken birçok dünya lideri olduğunu vurgulayan Psaki, "Biden, gelecek hafta ve aylarda bu görüşmeleri yapacaktır. Bir noktada Erdoğan ile de görüşeceğinden eminim." diye konuştu.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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