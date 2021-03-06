Beyaz Saray Sözcüsü Psaki açıkladı! Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu zamana kadar görüşme yapmaması dikkat çekerken Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, düzenlediği basın toplantısında bu konuya ilişkin soruyu yanıtladı.

Biden'ın araması gereken birçok dünya lideri olduğunu vurgulayan Psaki, "Biden, gelecek hafta ve aylarda bu görüşmeleri yapacaktır. Bir noktada Erdoğan ile de görüşeceğinden eminim." diye konuştu.