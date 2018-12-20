Beyaz Saray: “Trump, asker çekeceklerini Erdoğan’a iletti”

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye konusunu sık sık görüştüğü belirtilerek "Trump, asker çekeceklerini Erdoğan'a iletti" ifadesine yer verildi.

ABD'nin Suriye'den asker çekeceğini açıklamasından sonra Beyaz Saray'da Suriye brifingi verildi. Brifingde yapılan açıklamada "Erdoğan ve Trump sık sık telefonda görüşüyor. Trump, asker çekeceklerini Erdoğan'a iletti. Trump, son iki yıldır Suriye'den çıkmak istiyordu. ABD'nin amacı Suriye'deki iç savaşı bitirmek değil, DAEŞ'i yenmekti" denildi.

Kaynak: İHA