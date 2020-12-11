Beyaz Saray'da 'aşı' krizi: "Onayla ya da istifa et"

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde Pfizer ve BioNTech'in virüse karşı geliştirdiği aşının ne zaman onaylanarak kullanıma sunulacağı merak konusu oldu

ABD medyasında yer alan habere göre, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Meadows, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Başkanı Hahn'ı arayarak Pfizer ve BioNTech'in aşısının bugün içinde onaylanmasını istedi. Meadows, aşının onaylanmaması durumunda Hahn'ın istifasını sunmasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FDA'nın aşı onay sürecini "büyük, yaşlı ve yavaş bir kaplumbağa" olarak nitelendirmiş ve Hahn'a "Şu lanet olası aşıları artık onayla. Oyunu bırakıp, hayat kurtarmaya başla." diye çağrıda bulunmuştu.

Ayrıca, ABD Sağlık Bakanı Alex Azar da bu sabah katıldığı ABC News yayınında, Pfizer/BioNTech aşısının birkaç gün içinde gerekli onayları alacağını belirtti.

Azar, "Aşıların dağıtımı konusunda Pfizer ile çalışacağız, böylece insanlar pazartesi, salı ya da gelecek hafta bir gün aşı olabilirler." değerlendirmesinde bulundu.