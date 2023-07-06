Beyaz Saray'da kokain çıktı ortalık karıştı! Trump Hunter Biden'a yüklendi!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü Beyaz Saray'da bulunan kokainle ilgili olarak Başkan Joe Biden ve daha önce uyuşturucu kullanımıyla ilişkilendirilen oğlu Hunter Biden'a yüklenerek eleştirilerde bulundu. Ayrıca, medya ve kendisi hakkında suçlamaları soruşturan özel yetkili uzman Jack Smith'i eleştirdi.

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Beyaz Saray'da kokain çıktı ortalık karıştı! Trump Hunter Biden'a yüklendi!

Donald Trump, kendi sosyal medya platformu TruthSocial üzerinden yaptığı paylaşımlarda, şu ifadeleri kullandı: "Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'nda bulunan ve Oval Ofis'e çok yakın olan bir bölümdeki kokainin, Hunter ve Joe Biden dışında biri tarafından kullanıldığına gerçekten inanan var mı?"

Trump, medyaya yüklenerek, "sahte haber medyasının" bu konuyu örtbas etmek için kokain miktarının "oldukça az" olduğunu iddia etti ve hatta bulunan maddenin kokain bile olmadığını veya sadece bir "aspirin" olabileceğini söyledi.

Kendi üzerinde yürütülen "gizli belgeler" soruşturmasında özel yetkili uzman olarak atanan eski başsavcı Jack Smith'e de yüklenen Trump, "Trump'a nefret besleyen bu çılgın Jack Smith'in gerçekten kokain kullandığına dair bir kanıt var mı? Bana öyle geliyor ki kendisi bir kokain bağımlısı." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, "Benim açık ve net bir şekilde Beyaz Saray'daki kokainin nereden geldiğini gösteren güvenlik kameraları kayıtları var. Neden hala ortaya çıkarılmıyor? Cevabı zaten biliyorlar, ancak muhtemelen bunu ifşa etmek istemiyorlar." şeklinde değerlendirme yaptı.

MİKE PENCE MEDYA'YA YÜKLENDİ

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray'da kokain bulunmasıyla ilgili olarak Amerikan kamuoyunun daha fazla bilgiyi hak ettiğini ifade etti.

Pence, Trump döneminde böyle bir olayın yaşanması durumunda medyanın konuyu daha derinlemesine inceleyeceğini savundu ve Beyaz Saray'ın gerçekleri ortaya çıkarmak için adımlar atması gerektiğini vurguladı.

2 Temmuz tarihinde Beyaz Saray'da bulunan şüpheli madde, yapılan testler sonucunda kokain olduğu belirlendi.

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