Beyaz Saray'da kritik zirve! Erdoğan - Trump görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılandı.

Görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP: TİCARET HACMİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin son dönemde (Suriye'de) 100'den fazla DEAŞ savaşçısını yakaladığını ve onlara göz kulak olmaya devam ettiğini belirtti.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun süredir dost olduklarını vurgulayarak, bugün S-400 ile F-35 konusunda da konuşacaklarını vurguladı.

Trump, Türkiye-Suriye sınırında yaptığı işten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları şöyle:

-Türkiye ile ticaret hacmimizi geliştireceğiz.

- DEAŞ konusunda çok iyi bir şekilde ilerliyoruz.

- Başkan Erdoğan'ı burada ağırlamak bizim için bir onur.

- S-400 ve F-35'leri detaylı olarak konuşacağız.

ERDOĞAN: BASIN TOPLANTISINDA HER ŞEYİ ETRAFLICA ANLATACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Basın toplantısında her şeyi anlatacağız" açıklamasında bulundu.

Erdoğan ve Trump, bir araya gelerek gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine iştirak edecek ve yemek sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecekler.

Erdoğan, Maryland Eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi’ni ziyaret ederek, burada düzenlenecek Dil, Tarih ve Kültür Eğitim 2019 Programı'nda Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcilerine hitap edecek.