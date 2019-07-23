Beyaz Saray'da Türkiye toplantısı!

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı ile ilgili yaptırımların konuşulmasının beklendiği Beyaz Saray toplantısı başladı.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP SENATÖRLERİ TOPLANTIYA DAVET ETMİŞTİ

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın, Türkiye ve S-400 konusunu görüşmek için önde gelen Cumhuriyetçi senatörleri Beyaz Saray'a davet ettiği açıklanmıştı.

Geçen hafta Washington Post gazetesinde yer alan ve toplantı organizasyonunda bulunan 2 yetkiliye dayandırılan haberde, muhtemelen görüşmenin salı günü yerel saatle 16.00'da yapılmasının planlandığı ifade edilmişti.

Haberde, toplantı davetiyesinin bir kopyasına da ulaşıldığı, davetiyede "Başkan Donald Trump adına... Türkiye hakkında" ibaresinin yazılı olduğu belirtilmişti.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP YAPTIRIM İSTEMİYOR İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal'ın yayınladığı haberde, Trump'ın danışmanlarına Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini söylediği belirtilmişti. Haberde Japonya'nın Osaka kentinde yapılan G20 zirvesinde ABD Başkanı Trump ile bir görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tansiyonu düşürecek adımlar arayışında olduğu belirtilirken, Trump'ın da Erdoğan'a yaptırımlar konusunda bazı güvenceler verdiği ifade edilmişti.

ABD Başkanı Trump geçtiğimiz hafta konuyla ilgili gazetecilerden gelen "Türkiye'ye yaptırım uygulayacak mısınız?" sorusuna, "Hayır, şu anda buna bakmıyoruz" şeklinde yanıt vermiş ancak 45 dakika sonra ağız değiştirerek yaptırımların mümkün olduğunu söylemişti.

ABD SENATOSU'NDAN YAPTIRIM TASARISI

Türkiye'nin Rusya'da S-400 hava ve füze savunma sistemlerini satın almasıyla ilgili ABD Başkanı Trump'tan gelen 'kararsız' yaptırım açıklamalarının ardından, Cumhuriyetçi senatörlerin Türkiye'ye yaptırım çağrısı içeren bir tasarı sunmuşlardı.

Cumhuriyetçi Senatörler Rick Scott ve Todd Young tarafından sunulan tasarıda, CAATSA (Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası) yaptırımlarının tamamen uygulanması çağrısı yapıldı ve Türkiye'nin S-400'leri alması 'ABD çıkarlarına doğrudan ve acil tehdit' olarak tanımlandı.

Tasarıda ayrıca Trump yönetimine Rusya'dan gelen tehditleri ve Türkiye'nin NATO üyeliğini değerlendirmek için NATO yönetimine toplantı talebinde bulunması çağrısı yapıldı.

Scott ve Young tarafından sunulan tasarının herhangi bir bağlayıcılığı olmasa da, Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu senatodan böyle bir tasarının geçmesinin Trump üzerindeki baskıyı artırabileceği belirtiliyor.

CAATSA YAPTIRIMLARI

ABD Kongresi'nin Türkiye'ye yönelik uygulanmasını istediği CAATSA (Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası) Ağustos 2017'de yürürlüğe girmişti.

Yasa, vize yaptırımlarından ABD finans kuruluşlarından kredi kullanma yaptırımlarına kadar geniş yelpazede 12 yaptırım çeşidi içeriyor ve Başkan'ın bu 12 yaptırımdan 5'ini seçmesi bekleniyor. Ancak yasada herhangi bir zaman sınırlaması bulunmuyor ve ABD Başkanı isterse yaptırımları sonsuza dek erteleyebiliyor.

Ancak yasaya göre Kongre, Beyaz Saray'ın konuyla ilgili tutumunu zayıf bulursa veya Başkan yaptırımları ertelerse müdahale etme ve önleyici tedbirler alma hakkına sahip. ABD Kongresi'nin geleneksel olarak yaptırımlar konusunda Beyaz Saray'dan daha katı bir tutum sergilediği, Beyaz Saray'ın ise diğer ülkelerle diplomatik yollar arama yoluna gittiği biliniyor.

2017'de yürürlüğe giren CAATSA yaptırımları ilk olarak Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemi ile Su-35 savaş uçaklarını alan Çin'e karşı uygulanmıştı. O dönemki yaptırımlar satın almayı yapan Çin'in askeri birimini ve yöneticilerini hedef almıştı.