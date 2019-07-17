Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması yapıldı!

Beyaz Saray, Türkiye'nin de ortağı olduğu F-35 programı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin S-400 savunma sistemlerinin satın almasının NATO'daki müşterek çalışmalara zarar vereceği belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın alma kararı, F-35 programına olan katılımını imkansız kılıyor" denildi.

Beyaz Saray'ın açıklaması şu şekilde:

"F-35'ler gelişmiş yeteneklerini öğrenmek için kullanılacak Rus istihbarat toplama platformu ile bir arada bulunamaz.

Türkiye, meşru hava savunma ihtiyacını karşılamak için ABD ile birlikte aktif olarak çalışıyor.

"TÜRKİYE'YE BİRÇOK TEKLİFTE BULUNDUK"

ABD yönetimi olarak Patriot hava savunma sistemini taşımak için Türkiye'ye birçok teklifte bulunduk.

"BU DURUM NATO TAAHHÜDÜNÜ BALTALIYOR"

Türkiye, 65 yıldan bu yana güvenilir ortak olmuştur ancak S-400'lerin kabul edilmesi NATO müttefiklerinin Rus sistemlerinden uzaklaşmak için birbirine verdiği taahhüdü baltalıyor."