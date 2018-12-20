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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada "Erdoğan ve Trump sık sık telefonda görüşüyor"

IHAAW001246-SIY/20-12-2018 - Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Erdoğan ve Trump sık sık telefonda görüşüyor. Trump, asker çekeceklerini Erdoğan'a iletti" ifadesine yer verildi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada "Erdoğan ve Trump sık sık telefonda görüşüyor"

IHAAW001246-SIY/20-12-2018 - Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Erdoğan ve Trump sık sık telefonda görüşüyor. Trump, asker çekeceklerini Erdoğan'a iletti" ifadesine yer verildi. 20.12.2018 00:12:46 TSI NNNN


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