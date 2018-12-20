Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada "Erdoğan ve Trump sık sık telefonda görüşüyor"
IHAAW001246-SIY/20-12-2018 - Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Erdoğan ve Trump sık sık telefonda görüşüyor. Trump, asker çekeceklerini Erdoğan'a iletti" ifadesine yer verildi.
IHAAW001246-SIY/20-12-2018 - Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Erdoğan ve Trump sık sık telefonda görüşüyor. Trump, asker çekeceklerini Erdoğan'a iletti" ifadesine yer verildi. 20.12.2018 00:12:46 TSI NNNN
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