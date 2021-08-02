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Beyaz Tv Yorumcusu Bilal Özcan: 'Biz 15 Temmuz'da Yardım İstemedik, Yardım İsterseniz İtibarımız Kötü Olur'

Gazeteci, yazar ve Beyaz Tv yorumcusu Bilal Özcan, Beyaz Magazin'de '#helpturkey' etiketi ile başlatılan yardım çağrısına tepki gösterdi.

Beyaz Tv Yorumcusu Bilal Özcan: 'Biz 15 Temmuz'da Yardım İstemedik, Yardım İsterseniz İtibarımız Kötü Olur'

Beyaz Tv yorumcusu Bilal Özcan, dün akşam başlatılan #helpturkey ve "Global Call" çağrılarına tepki gösreren isim oldu. Özcan bu yardım istemelerin ülkeyi itibarsızlaştırdığını öne sürerek: "Yardım isterseniz itibarımız kötü olur. İşgale çağırıyorsunuz. Biz 15 Temmuz'da yardım istemedik tankın önüne yattık. Gerekirse her yer yanar, ormanlar yanar ama avuç açmayız. 1 kere öleceğiz. Ölümden öte yol yok" dedi.

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