Beyaz Yalan ne demek, TDK'ya göre Beyaz Yalan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?6 Şubat 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıKıptilik ne demek, TDK'ya göre Kıptilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?TV8 Survivor All Star 15. bölüm izle | Survivor All Star son Youtube izleTRT 1 Gönül Dağı 50. bölüm full, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm izle YoutubeDokuma Operatörü/Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıFOX TV Maske Kimsin Sen 8. bölüm full, tek parça izle | Maske Kimsin Sen son bölüm Youtube izleATV Kardeşlerim 38.bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm izle YouTubeBasketbolcular koronavirüsü yenemedi, Federasyon "oynayın" diyerek sporcu sağlığını hiçe saydı! Galatasaray takımı pozitif sporcular ile oynayacak!!Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Beyaz Yalan ne demek, TDK'ya göre Beyaz Yalan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Beyaz Yalan ne demek, TDK'ya göre Beyaz Yalan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Beyaz Yalan kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Beyaz Yalan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Beyaz Yalan nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Beyaz Yalan kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Beyaz Yalan ne demek, TDK'ya göre Beyaz Yalan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Beyaz yalan ne demek? Beyaz yalan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi beyaz yalan kelimesi. Peki beyaz yalan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre beyaz yalan nedir, beyaz yalan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

BEYAZ YALAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Beyaz yalan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre beyaz yalan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Karşısındakini üzmemek veya zarar vermemek için söylenen masumca yalan

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT