Beyaz Yalan ne demek, TDK'ya göre Beyaz Yalan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Beyaz yalan ne demek? Beyaz yalan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi beyaz yalan kelimesi. Peki beyaz yalan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre beyaz yalan nedir, beyaz yalan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BEYAZ YALAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Beyaz yalan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre beyaz yalan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Karşısındakini üzmemek veya zarar vermemek için söylenen masumca yalan

