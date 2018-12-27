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Beyaza bürülü Eymir Gölü drone ile görüntülendi

Ankara'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü'nde oluşan kartpostallık görüntüler drone ile havadan görüntülendi.

Beyaza bürülü Eymir Gölü drone ile görüntülendi

Ankara'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü'nde oluşan kartpostallık görüntüler drone ile havadan görüntülendi.

Ankara'da etkisini gösteren kar yağışı, şehrin gürültüsünden uzak, muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini büyüleyen Eymir Gölü'nde görsel şölen oluşturdu. Yemyeşil ağaçları beyazla kaplanan göl, drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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