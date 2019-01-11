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  3. Beyaza bürünen ilçede kartpostallık manzara oluştu

Beyaza bürünen ilçede kartpostallık manzara oluştu

Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Siirt'in Eruh ilçesi dağlarında sisle birlikte kartpostallık manzara oluştu.

Beyaza bürünen ilçede kartpostallık manzara oluştu

Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Siirt'in Eruh ilçesi dağlarında sisle birlikte kartpostallık manzara oluştu.

Kar yağışının etkili olduğu Eruh ilçesinde beyaz örtüye bürünen dağ yamaçların sisle birleşmesi sonucu seyrine doyumsuz kartpostallık manzaralar oluştu. İlçede kartpostallık görüntüleri hayranlıkla izleyen Eruhlular ise o anları cep telefonuyla çekmeyi ihmal etmedi.

Beyaza bürünen ilçede kartpostallık manzara oluştu

Beyaza bürünen ilçede kartpostallık manzara oluştu

Kaynak: İHA

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